Лучших москвичей завезут на Дальний Восток

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Более ста мест для студенческой практики предоставит Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке для обучающихся в московских вузах, сообщает DEITA.RU. Студенты будут распределены между Хабаровским и Приморским краями, а также смогут направиться в Бурятию.
Четыре предприятия с Дальнего Востока готовы предоставить студентам места для практики, если после обучения студенты будут заинтересованы в переезде в ДФО. Как отметили в АРЧК, на заводах предусматривают программы по привлечению профессионалов, а практика эта первая ступень знакомства.
Для студентов есть ряд условий для прохождения практики. Во-первых, они должны учится на оценку – «хорошо», быть дисциплинированными и не иметь задолженностей по учебе. Предприятия из Хабаровска и Улан-Удэ даже готовы оплатить практику, переезд и предоставить жилье.
Так, в Улан=Удэ приглашают 65 человек, ССК «Звезда» ждет 38 студентов по нескольким направлениям, в Хабаровском крае 13 практикантов, сколько студентов ждет Ургалуголь не сообщается.
Отметим, что студенты смогут пройти собеседование во вторник, 12 ноября, АРЧК отдерет первых кандидатов. Сертификаты получат будущие специалисты только в середине декабря на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве».
Иван Юрьев