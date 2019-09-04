В филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») подвели итоги соревнований профессионального мастерства среди водителей. Победителями соревнований второй год подряд стали участники команды структурного подразделения Приморские южные электрические сети.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 водителей, занявшие призовые места в первом этапе соревнований, который прошел в июле среди водителей районов электрических сетей и служб механизации и транспорта структурных подразделений.

По итогам прохождения всех этапов команда южного подразделения набрала 441,89 баллов. Второе место заняла команда структурного подразделения Приморские западные электрические сети. У водителей этой команды 206,46 баллов. На третьем месте – представители структурного подразделения Северные электрические сети. Их результат – 190,64 балла.

Соревнования включали теоретическую и практическую части. Водители сдавали экзамен на знание Правил дорожного движения, устройства и эксплуатации автомобиля, охраны труда и пожарной безопасности на автомобильном транспорте. Также участники соревнований оказывали пострадавшему первую помощь. Тушение возгорания макета автомобиля и фигурное вождение стали самыми зрелищными этапами соревнований.

Победители соревнований – представители южного подразделения показали высокий уровень теоретических знаний по Правилам дорожного движения (ПДД). Все трое водителей не допустили ни одной ошибки на этом этапе.

Лучшим в своей профессии был признан представитель западного подразделения Владимир Албул. Он продемонстрировал высокие практические навыки по фигурному вождению (скоростному маневрированию), выполнив вождение быстрее всех участников и не получив ни одного штрафного балла. Также представитель западного подразделения был лучшим на этапе «Проверка теоретических знаний и практических навыков по оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП и несчастных случаях на производстве».

Конкурсы профмастерства среди водительского состава филиала проводятся ежегодно. Главная задача – повышение профессионального уровня для снижения аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения, а также обмен опытом между участниками. Всего в приморском филиале ДРСК работает более 500 водителей, некоторые совмещают обязанности электромонтёра и водителя. Специалисты этой профессии вносят свой вклад в надежную работу энергосистемы Приморского края.



