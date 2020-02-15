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6 Декабрь 2019, 18:15

Лукашенко грозит забирать российскую нефть

Лукашенко

В том случае, если Россия не начнет поставлять ее в обговоренных объемах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Минск может начать просто забирать нужную нефть из транзитной трубы – в том случае, если Россия не начнет поставлять ее в обговоренных объемах, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на БелТА, на сегодняшний день российская сторона предоставила лишь четверть ранее оговоренного в соглашении количества нефти за месяц. Сумма «задолженности» - 1,5 млн тонн – если их не предоставят в ближайшее время, то страна просто начнет забирать нефть у соседей по транзитной трубе.

Напомним, ранее Москва и Минск уже обсуждали детали поставок газа на территорию страны. Условия при этом должны остаться неизменными – в 2020 году будут действовать суммы и ставки предыдущего года. Отмечалось, что эти условия должны будут сохранить силу ровно до конца декабря – то есть, на весь существующий год. Как и в прошлом периода, изначальная стоимость тысячи кубометров для соседей составит $127.

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