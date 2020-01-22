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Лукашенко набирает популярность среди россиян
По данным опроса ВЦИОМ, самым популярным среди иностранных политиков оказался белорусский «батька» Александр Лукашенко, сообщает DEITA.RU.
Совсем недавно его конкурентом в любви российских граждан был Нурсултан Назарбаев, глава республики Казахстан, однако в этом году Лукашенко уверенно вырвал у него пальму первенства.
Такое признание среди граждан России Лукашенко снискал благодаря стабильной и динамически развивающейся экономике страны. «Он кажется очень внимательным и заботливым хозяином», - признаются россияне – «Настоящий батька». А в конце минувшего года глава Белоруссии отметил, что решительно настроен на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, считая ее важным партнером во многих сферах.