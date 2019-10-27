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19 Август 2019, 19:45

Лукашенко отказался считать Великую Отечественную «нашей войной»

Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время Второй мировой войны и всех предыдущих масштабных боевых действиях страны-участники только и делали, что «понукали» Белоруссией, хотя последняя не имела к войнам никакого отношения. Об этом сообщает DEITA.RU. 

В этом же контексте Лукашенко выступил в защиту Казахстана отметив, что это были «не наши войны». Под «не нашими» войнами президент республики имел в виду и Отечественную войну в тысяча восемьсот двенадцатом году, после которой «Наполеон возвращался назад» через Белоруссию, и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну, которые «оставили от страны маленькую полосочку» и фактически «стерли» ее с карты мира.

В завершении свой речи Лукашенко вспомнил, что в «не своей войне» Белоруссия потеряла более тридцати трех процентов от общего числа населения страны.      

Белоруссия и Казахстан всегда были «под чьей-то плеткой», утверждает президент Республики Александр Лукашенко.

Екатерина Цой

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