Лукашенко позвал Кожемяко в Минск

Весной этого года Приморье направляет в союзное государство бизнес-миссию, сообщает DEITA.RU.



Поездка, куда сейчас зовут предпринимателей, будет организована правительством края. В официальном приглашении напоминают о Соглашении между правительством Республики Беларусь и администрацией Приморского края РФ о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, которое было заключено еще в 1998 году.

«Приглашаем заинтересованных лиц Приморского края посетить республику Беларусь в любое удобное время в целях ознакомления с предприятиями, ассортиментом выпускаемой продукции и проведением переговоров о возможной закупке интересующей продукции», – гласит пришедшее по дипканалам письмо за подписью председателя Могилевского областного исполнительного комитета Леонида Зайца.

На текущий момент список участников окончательно не оформлен и пополняется. Так, известно, что в Минск поедут гендиректор «Ратимира» Роман Санклер, директор «ВИК» Сергей Печура, руководитель компании по продаже живых морепродуктов Ceofood Евгений Чиреев и представитель «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев. Кто полетит от правительства региона, доподлинно неизвестно – но логично предположить, что международную миссию такого рода должен возглавить, собственно, глава края. Тем более что Олег Кожемяко уже успел впечатлить белорусского лидера.

Напомним, в июле 2019 года приморский губернатор побывал в Минске, где получил от Александра Лукашенко орден Почета и лестную характеристику. Президент заявил, что «таких людей» призывают в нужные места, и скоро Кожемяко отзовут из Приморья. Также он добавил: «Чем ближе к нам, тем лучше для Беларуси».

Возможно, такой теплый прием и стал причиной того, что «дома» губернатор выдал аграриям поручение в полтора раза поднять урожайность картофеля, чтобы не хуже, чем у Беларуси. Впрочем, сказать, что у Приморья и Беларуси нет ничего общего, конечно, нельзя. Торговый оборот, например, только растет (в 2018 году составил почти 28 миллионов долларов США). ДВФУ заключил соглашения о сотрудничестве с двумя белорусскими коллегами еще в 2015 году. Что касается непосредственно заметных рядовым приморцам контактов, белорусская молочка продается во всех супермаркетах, да и текстильная продукция достаточно популярна. Кроме того, согласно имеющейся в пакете «пригласительных» документов справке, около 30% жителей Приморского края составляют выходцы из Республики Беларусь (правда, по данным Примстата от 2010 года, речь всего о 0,3%).

Елена Кот