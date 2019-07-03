Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам подумать над перспективами вхождения страны в состав России, сообщает DEITA.RU.

Такое громкое заявление Александр Лукашенко сделал на торжественном митинге, организованном в рамках празднования Дня независимости. При этом белорусский лидер, как всегда, занимает очень хитрую позицию. Предложить белорусам войти в состав России он предложил, но сам в другую страну не стремится.

С одной стороны, Лукашенко призвал соотечественников учиться защищать страну, в том числе, и с оружием в руках. Со стороны другой, безопасность страны может обеспечить Россия. «Мы можем попросить, чтобы они нас защищали – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться», заявил белорусский лидер.

Политик добавил, что на первых порах подобная схема будет работать хорошо. «Для нашего поколения хватит, ладно там дети... Сами пусть разбираются потом», – сказал Лукашенко.

В свою очередь, Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости, который в этом году также совпадает с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Как подчеркнул Владимир Путин, народы обеих стран свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в военные годы встал на защиту Родины.

Накануне министр экономического развития России Максим Орешкин оценил готовность России и Белоруссии к объединению в 90 %.



Дмитрий Санников