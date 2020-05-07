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Лукашенко призвал не целовать чужих женщин
Поводом стала пандемия коронавируса
Очередная оригинальная рекомендация по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поступила от президента Беларуси, сообщает ИА DEITA.RU.
На этот раз Александр Лукашенко затронул интимную сферу человеческих отношений. Он заговорил об этом во время визита на полигон Объединенного института машиностроения, пишет местное издание Reform.by.
«Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье», –сказал Лукашенко.
Также белорусский лидер отметил, что граждане государства в целом соблюдают социальное дистанцирование и понимают свою ответственность перед близкими.