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Лукашенко рассказал об объединении с Россией
Ключевое заявление сделал в присутствии парламентариев президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пообещал, что республика никогда не войдет в состав России, сообщает DEITA.RU.
Обращаясь к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, Александр Лукашенко сделал весьма конкретное заявление о перспективах объединения с Россией.
«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», - заявил Александр Лукашенко. По его словам, белорусы не будут отдавать свою независимость никому. Кроме того, Лукашенко не будет никаких документов, которые могли бы повредить Белоруссии.
Но, как и подобает «хитрому лису» постсоветской политики, Александр Лукашенко оговорился. По его информации, работа над созданием программы Союзного государства идет хорошо и близится к завершению.А премьер-министр России заявил в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» в интервью по итогам года, что Белоруссии не надо бояться за свой суверенитет из-за интеграции с Россией. Как считает Дмитрий Медведев, не нужно бояться за суверенитет, а нужно принять «мужественное решение, которое позволит заложить прочный фундамент под экономическое и социальное развитие наших стран на долгие годы вперед».
Дмитрий Санников