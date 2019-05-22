Депутаты Госдумы приняли закон о переводе жилых помещений в
нежилые, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли закон о правилах перевода жилых помещений в нежилые и обратно. Закон дополнил перечень тех документов, которые необходимы для проведения этих процедур.
Если президент подпишет этот закон, и он вступит в силу, то бизнесу, желающему расположиться в жилых домах, придется получать разрешения от собственников квартир в этом доме и письменное согласие всех соседей, квартиры которых примыкают к помещению. Еще одно обязательное условие - наличие отдельного входа.
Если закон вступит в законную силу, то открытию любого помещения под бизнес может помешать отказ любой бабушки, которой не захочется, чтобы рядом с ней ходили незнакомцы.
Таким образом депутаты пытаются бороться с хостелами, а также с парикмахерскими и магазинами, которые традиционно располагаются в жилых домах.
Ранее сообщалось об ужесточении требований для хостелов, которые располагаются в многоэтажных домах. Более 70% россиян заявили, что такие мини-отели мешают им жить.
Елена Миронова