Депутаты Госдумы приняли закон о переводе жилых помещений в нежилые, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли закон о правилах перевода жилых помещений в нежилые и обратно. Закон дополнил перечень тех документов, которые необходимы для проведения этих процедур.

Если президент подпишет этот закон, и он вступит в силу, то бизнесу, желающему расположиться в жилых домах, придется получать разрешения от собственников квартир в этом доме и письменное согласие всех соседей, квартиры которых примыкают к помещению. Еще одно обязательное условие - наличие отдельного входа.

Если закон вступит в законную силу, то открытию любого помещения под бизнес может помешать отказ любой бабушки, которой не захочется, чтобы рядом с ней ходили незнакомцы.

Таким образом депутаты пытаются бороться с хостелами, а также с парикмахерскими и магазинами, которые традиционно располагаются в жилых домах.

Ранее сообщалось об ужесточении требований для хостелов, которые располагаются в многоэтажных домах. Более 70% россиян заявили, что такие мини-отели мешают им жить.

Елена Миронова