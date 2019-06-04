Колбасу будут делать по новым ГОСТам, сообщает DEITA.RU.

Прежние стандарты устарели и тормозят развитие сектора, на смену им пора ставить цифровые стандарты, способствующие становлению единого рынка ЕАЭС. Принятие этой меры позволит также сократить сроки стандартизации. И Госдума, и Совфед инициативу Росстандарта приняли.

Тормозящим элементом назвали советские ГОСТы, принятые до 1991 года. Практически все они будут в скором времени пересмотрены и отменены. Десять тысяч стандартов станут иными.

Новые стандарты вкупе с участием в экосистеме стандартизации позволит предприятиям обмениваться лучшими практиками, перейдя на современный уровень.

При этом в комитете Госдумы не совсем представляют, каким должен быть новый стандарт.

Анастасия Туркова