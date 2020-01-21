Любимое развлечение россиян оказалось вне закона

В Госдуме попросили помощи в закрытии заведений, в которых страдают животные, сообщает DEITA.RU.



Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил россиянам о том, что контактные зоопарки с нового года оказались вне закона. Согласно новым правилам, в стране запрещено, без всяких оговорок, держать животных в зоопарках и давать посетителям возможность их трогать.

Россиян попросили содействовать в закрытии таких зоопарков, в которых страдают животные. Чтобы контактный зоопарк закрылся, необходимо:

Купить входной билет

Сфотографировать его так, чтобы было видно юридическое название оргнизации и дата посещения

Отправить жалобу с фотографией чека в следующие ведомства:

прокуратуру региона (с жалобой на нарушение ФЗ и ссылкой на п. 4 ст. 15 ФЗ «Об ответственном обращении с животными»);

в региональное МВД с жалобой на осуществление незаконной предпринимательской деятельности;

в Роспотребнадзор;

в региональные органы власти (Минприроды, Минэкологии).

Важно не верить словам работников контактных зоопарков о том, что это выставка. Выставки не имеют права работать дольше 4 дней. Также во всех заявлениях необходимо требовать не только закрытия заведения, но и информирования заявителя о дальнейшей судьбе животных. По закону их должны поместить в реабилитационный центр.

Елена Миронова