Любимое развлечение россиян оказалось вне закона

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В Госдуме попросили помощи в закрытии заведений, в которых
страдают животные, сообщает DEITA.RU.
Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил россиянам о том, что контактные зоопарки с нового года оказались вне закона. Согласно новым правилам, в стране запрещено, без всяких оговорок, держать животных в зоопарках и давать посетителям возможность их трогать.
Россиян попросили содействовать в закрытии таких зоопарков, в которых страдают животные. Чтобы контактный зоопарк закрылся, необходимо:
Купить входной билет
Сфотографировать его так, чтобы было видно юридическое название оргнизации и дата посещения
Отправить жалобу с фотографией чека в следующие ведомства:
прокуратуру региона (с жалобой на нарушение ФЗ и ссылкой на п. 4 ст. 15 ФЗ «Об ответственном обращении с животными»);
в региональное МВД с жалобой на осуществление незаконной предпринимательской деятельности;
в Роспотребнадзор;
в региональные органы власти (Минприроды, Минэкологии).
Важно не верить словам работников контактных зоопарков о том, что это выставка. Выставки не имеют права работать дольше 4 дней. Также во всех заявлениях необходимо требовать не только закрытия заведения, но и информирования заявителя о дальнейшей судьбе животных. По закону их должны поместить в реабилитационный центр.
Елена Миронова