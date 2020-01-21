telegr wh call

Новости

«Будут доить»: какие проблемы создаст Мишустин водителям

22 Январь 2020, 01:15

Сбербанк сказал, как мошенники воруют деньги с карт

22 Январь 2020, 00:30

Любимое развлечение россиян оказалось вне закона

21 Январь 2020, 23:45

Эксперты: Путин создаст «новый СССР»

21 Январь 2020, 23:15

Бывшего генпрокурора Чайку отправят на Кавказ

21 Январь 2020, 23:05

Кремль прокомментировал уход Чайки с поста

21 Январь 2020, 22:38

Госдума одобрила предложение Путина в первом чтении

21 Январь 2020, 22:15

Вслед за Медведевым три министра лишись постов

21 Январь 2020, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Любимое развлечение россиян оказалось вне закона

контактный зоопарк

В Госдуме попросили помощи в закрытии заведений, в которых страдают животные, сообщает DEITA.RU.

Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил россиянам о том, что контактные зоопарки с нового года оказались вне закона. Согласно новым правилам, в стране запрещено, без всяких оговорок, держать животных в зоопарках и давать посетителям возможность их трогать.

Россиян попросили содействовать в закрытии таких зоопарков, в которых страдают животные. Чтобы контактный зоопарк закрылся, необходимо:

Купить входной билет

Сфотографировать его так, чтобы было видно юридическое название оргнизации и дата посещения

Отправить жалобу с фотографией чека в следующие ведомства:

прокуратуру региона (с жалобой на нарушение ФЗ и ссылкой на п. 4 ст. 15 ФЗ «Об ответственном обращении с животными»);

в региональное МВД с жалобой на осуществление незаконной предпринимательской деятельности;

в Роспотребнадзор;

в региональные органы власти (Минприроды, Минэкологии).

Важно не верить словам работников контактных зоопарков о том, что это выставка. Выставки не имеют права работать дольше 4 дней. Также во всех заявлениях необходимо требовать не только закрытия заведения, но и информирования заявителя о дальнейшей судьбе животных. По закону их должны поместить в реабилитационный центр.

Елена Миронова

Читайте также:

Инертный львенок в контактном зоопарке тревожит горожан

Экзотические животные дома — невыдуманные истории владельцев

Приморскими живодерами занялись полицейские

Популярное

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

Тонувших в Уссурийске медведей снова нужно спасать
Loading...
Загрузка...
Загрузка...