Владельца приморских Хаяттов Олега Дерипаску пытались завербовать спецслужбы США, их интересовал компромат на президента России Владимира путина на предмет вмешательства в американские выборы, сообщает DEITA.RU.

Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент» дал интервью изданию The Hill. В нем бизнесмен рассказал, что нанятый им в 2012 году экс-сотрудник МИ-6 Кристофер Стил работал на два фронта - он собирал компромат на Путина и вербовал российских крупных предпринимателей.

Попытка завербовать Дерипаску закончилась провалом. По замыслу британских спецслужб, планировалось перетянуть на свою сторону богатейших людей России, чье богатство напрямую зависит от расположения президента Владимира Путина, отметил он.

По словам Дерписаки, вместо делового общения на встрече ему предложили выгоду по бизнесу в обмен на сотрудничество. Также в интервью он заявил, что действительно общался с ФБР на предмет вмешательства России в выборы в США. Однако тогда он прямо сказал, что сомневается в сговоре. В итоге расследование Стила о вмешательстве в выборы окончилось неудачей - связь так и не была доказана.

Отметим, что в прошлом году Дерипаска и подконтрольные ему компании, в том числе En+, «РусАл», «Евросибэнерго» и «ГАЗ», попали в SDN List -санкционный список США. Условием вывода активов из-под санкций стало сокращение влияния Олега Дерипаски в головной структуре En+.

Сам олигарх остался крайне недоволен этим решением американских властей. Более того, Дерписака даже назначил крупную награду журналистам, которые смогут с помощью расследования объяснить ему, за что конкретно его внесли в черный список. В свете вышесказанного версия DEITA.RU - за то, что не завербовался!

Напомним, Олег Дерипаска стал приморским спасителем, когда купил многострадальные недостроенные «Хаятты» во Владивостоке, которые начинали строить еще к САММИТУ АТЭС 2012. Правда по минимальной рыночной цене: два «недоотеля» на мысе Бурном и в бухте Золотой рог купили за 3,7 миллиарда рублей. При том что в них было вложено как минимум 12 миллиардов из краевого бюджета.

Примечательно, что вскоре после неожиданной покупки скандальных «Хаяттов» Олег Дерипаска не захотел в приморский офшор, но зарегистрировал целых 7 компаний в офшоре Калининградской области

Василий Кучин