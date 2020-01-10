Любимую отмазку толстяков опровергли ученые

Стало известно, что на самом деле влияет на появление ожирения, сообщает DEITA.RU.



Ученые из больницы в США опубликовали исследование ожирения и его причин. Как пишет РИА Новости, для составления результатов, ученым потребовалось изучить данные 2,5 тысяч пациентов.

Сообщается, что все участники эксперимента 25 лет участвовали в исследовании. Они предоставляли ученым данные о своем здоровье и родственниках. Результаты могут удивить: в большинстве случает генетика никак не влияет на появление ожирения.

Результаты исследования показали: в 80% случаев на появление проблем с лишним весом влияет питание и факторы окружающей среды. Генетика виновата только в 13% случаев.

Елена Миронова