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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Любимую отмазку толстяков опровергли ученые

избыточный вес, ожирение, толстый

Стало известно, что на самом деле влияет на появление ожирения, сообщает DEITA.RU.

Ученые из больницы в США опубликовали исследование ожирения и его причин. Как пишет РИА Новости, для составления результатов, ученым потребовалось изучить данные 2,5 тысяч пациентов.

Сообщается, что все участники эксперимента 25 лет участвовали в исследовании. Они предоставляли ученым данные о своем здоровье и родственниках. Результаты могут удивить: в большинстве случает генетика никак не влияет на появление ожирения.

Результаты исследования показали: в 80% случаев на появление проблем с лишним весом влияет питание и факторы окружающей среды. Генетика виновата только в 13% случаев.

Елена Миронова 

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