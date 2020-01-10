Новости
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
10 Январь 2020, 13:45
Группа избивавших девушек сутенеров отправится в суд
10 Январь 2020, 13:30
Московские трамваи прибыли во Владивосток
10 Январь 2020, 13:15
Дорогу женщинам: Минтруд утвердил рекомендации регионам
10 Январь 2020, 13:00
Банки взвалили платежи на плечи клиентов
10 Январь 2020, 12:45
Уменьшить пенсию в 2020 году могут за переезд в другой регион
10 Январь 2020, 12:30
Владельцам электрокаров хотят дать льготы
10 Январь 2020, 12:15
Бывший ресторатор из Казани займется культурой Владивостока
10 Январь 2020, 12:00
Любимую отмазку толстяков опровергли ученые
Стало известно, что на самом деле влияет на появление
ожирения, сообщает DEITA.RU.
Ученые из больницы в США опубликовали исследование ожирения и его причин. Как пишет РИА Новости, для составления результатов, ученым потребовалось изучить данные 2,5 тысяч пациентов.
Сообщается, что все участники эксперимента 25 лет участвовали в исследовании. Они предоставляли ученым данные о своем здоровье и родственниках. Результаты могут удивить: в большинстве случает генетика никак не влияет на появление ожирения.
Результаты исследования показали: в 80% случаев на появление проблем с лишним весом влияет питание и факторы окружающей среды. Генетика виновата только в 13% случаев.
Елена Миронова