«Росконтроль» проверил несколько марок, которые выпускают конфеты по классической советской рецептуре, сообщает DEITA.RU.



Специалисты «Росконтроля» проверили качество популярных молочных конфет семи торговых марок. Под прицелом оказались конфеты, похожие на классическую советскую «Коровку». В традиционный состав входят следующие ингредиенты: сахар, патока, сгущенное молоко, сливочное масло, ванилин.

Ни одна из марок не соответствует идеалу. Во всех конфетах проверяющие выявили содержание растительных жиров, которые не предусмотрены ГОСТом. И только одна из семи марок предупредила об этом своих покупателей.

При этом опасными для здоровья конфеты назвать нельзя: в них не обнаружили консервантов и подсластителей.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что специалисты проверили качество молочных продуктов и соответствие этикетки содержимому.

Елена Миронова