Изменение в стоимости может произойти по вине США, сообщает DEITA.RU.

Американские СМИ растиражировали цитату президента страны Дональда Трампа о том, что французскому вину пора бы подготовить дополнительные пошлины. По словам лидера США, хоть и французские вина и отличаются высоким качеством, всё же те сборы, которые отчисляются при пересечении ими границы, являются недостаточными.

Издание L'Obs также передаёт, что Трамп хочет пойти на такой шаг в том числе и для того, чтобы отгородить американские вина от высокого конкуренции с французскими. В действительности, если цена французского напитка будет поднята в США, то многие американцы могут выбрать более дешёвые аналоги, произведённые уже в своей стране.

Если Америка поднимет пошлины, то французским виноделам не останется ничего лучше, чем увеличивать цену на свои вина, так что это может коснуться и российского потребителя.

В целом же, решение Трампа в точности отвечает его политике протекционизма собственных товаров и защите внутренних производителей.

Торговые отношения между Штатами и Евросоюзом ухудшились после того, как в марте 2018 года Америка объявила о введении ввозных пошлин 25% на сталь и 10% на алюминий.

Ранее Трамп пригрозил военным ударом по Ирану.

Дмитрий Шевченко