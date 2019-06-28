Власти Большого Камня Приморья не слышат своих горожан, которые уже планируют митинг, потому что другого способа достучаться до местных властей они не видят, а все предыдущие варианты были уже испробованы, сообщает DEITA.RU.

Все свои недовольства они пишут в социальных сетях и в городских группах в What’s App. Для начала горожане недовольны тем, что горячая вода полностью отсутствует в городе, а в последнее время довольно часто стали отключать и холодное водоснабжение.

«Что за ерунда творится в [Большом] Камне воды горячей нет, холодной нет, свет отключили, как в тайге живем, и это центр города», - пишут местные жители в городских группах в мессенджерах.

«Спрос на бойлеры все растет», - добавляют другие участники беседы, намекая на то, что почти две недели жители города живут без горячего водоснабжения. Причиной этого послужил конфликт интересов между муниципальной властью и генерирующей компанией.

Кроме этого, горожан не устраивает благоустройство населенного пункта. Многие жители отмечают, что траву в городе не косили очень давно. «Интересно когда в нашем городе будут косить траву при домовых территориях. Или администрации ничего не надо», - пишут в пабликах местные жители. Другие участники беседы соглашаются с соседями и добавляют, что сейчас они живут «как в джунглях».

Отдельной строкой стоит вопрос, про затопление подвала в доме №8 по улице Ленина. Как отмечают жильцы дома, их подвал периодически топит, о чем они уже писали в администрацию города еще в марте. Согласно ответу из городской администрации после обследования подвального помещения – затопления стоками не обнаружено. Об этом же написано в акте обследования от 19 марта 2019 года, экспертизу проверили сотрудники компании ООО «Виктория Л» (Управляющая компания - Прим. ред.).

«Протекания системы КНС, ХВС и отопления отсутствуют. На полу имеются незначительные следы намокания, появившиеся в результате порыва системы отопления в районе квартир 9 и 12», - сообщалось в акте управляющей компании.

Однако на видео, поступившем в редакцию видно, что подвал дома наполнен водой. Голос за кадром говорит, что из-за нее в помещение резкая вонь, и быстро плодятся насекомые.

Особенно остро для автолюбителей стоит вопрос ремонта дороги. В городских чатах сообщается, что трассу раскопали, а сотрудники ГИБДД штрафуют автолюбителей за то, что они объезжают ямы, на дорогах пересекая сплошную.

«Одни умники ровный асфальт расковыряли, (при это ни знаков, ни обозначений), а другие тормозят и штрафуют за сплошную. Это что схема такая или маразм?», - задаются вопрос местные жители.

В итоге жители отмечают, что такого беспорядка в городе давно не наблюдалось. Видимо, терпение жителей Большого Камня стало на исходе, и они готовы пойти на крайние меры и начать перекрывать городские дороги, чтобы не пускать в город большегрузы. «Уже, наверное, пора митинг устроить перекрыть дорогу большегрузам, может тогда в голове этих, что-нибудь появится», — пишут сообщения в городских чатах.

Отметим, что Большой Камень один из немногих городов Приморья, который находится в постоянной поле зрения президента РФ Владимира Путина. В городе работает режим ТОР с одноименным названием и судостроительный комплекс «Звезда», на котором будут создавать самые большие суда в России. Несколько раз в год город посещают федеральные чиновники заместители председателя правительства, министры и руководители государственных компаний. Однако если позиция местной власти сохраниться, то в ближайшее время «Любимый город Путина» станет еще одной точкой политической нестабильности, как Арсеньев и Лесозаводск.

Иван Юрьев