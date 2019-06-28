Любимый город Путина готовится к митингу
Жители больше не могут терпеть такого безобразия
Власти Большого Камня Приморья не слышат своих горожан, которые уже планируют митинг, потому что другого способа достучаться до местных властей они не видят, а все предыдущие варианты были уже испробованы, сообщает DEITA.RU.
Все свои недовольства они пишут в социальных сетях и в городских группах в What’s App. Для начала горожане недовольны тем, что горячая вода полностью отсутствует в городе, а в последнее время довольно часто стали отключать и холодное водоснабжение.
«Что за ерунда творится в [Большом] Камне воды горячей нет, холодной нет, свет отключили, как в тайге живем, и это центр города», - пишут местные жители в городских группах в мессенджерах.
«Спрос на бойлеры все растет», - добавляют другие участники беседы, намекая на то, что почти две недели жители города живут без горячего водоснабжения. Причиной этого послужил конфликт интересов между муниципальной властью и генерирующей компанией.
Кроме этого, горожан не устраивает благоустройство населенного пункта. Многие жители отмечают, что траву в городе не косили очень давно. «Интересно когда в нашем городе будут косить траву при домовых территориях. Или администрации ничего не надо», - пишут в пабликах местные жители. Другие участники беседы соглашаются с соседями и добавляют, что сейчас они живут «как в джунглях».
Отдельной строкой стоит вопрос, про затопление подвала в доме №8 по улице Ленина. Как отмечают жильцы дома, их подвал периодически топит, о чем они уже писали в администрацию города еще в марте. Согласно ответу из городской администрации после обследования подвального помещения – затопления стоками не обнаружено. Об этом же написано в акте обследования от 19 марта 2019 года, экспертизу проверили сотрудники компании ООО «Виктория Л» (Управляющая компания - Прим. ред.).
«Протекания системы КНС, ХВС и отопления отсутствуют. На полу имеются незначительные следы намокания, появившиеся в результате порыва системы отопления в районе квартир 9 и 12», - сообщалось в акте управляющей компании.
Однако на видео, поступившем в редакцию видно, что подвал дома наполнен водой. Голос за кадром говорит, что из-за нее в помещение резкая вонь, и быстро плодятся насекомые.
Особенно остро для автолюбителей стоит вопрос ремонта дороги. В городских чатах сообщается, что трассу раскопали, а сотрудники ГИБДД штрафуют автолюбителей за то, что они объезжают ямы, на дорогах пересекая сплошную.
«Одни умники ровный асфальт расковыряли, (при это ни знаков, ни обозначений), а другие тормозят и штрафуют за сплошную. Это что схема такая или маразм?», - задаются вопрос местные жители.
В итоге жители отмечают, что такого беспорядка в городе давно не наблюдалось. Видимо, терпение жителей Большого Камня стало на исходе, и они готовы пойти на крайние меры и начать перекрывать городские дороги, чтобы не пускать в город большегрузы. «Уже, наверное, пора митинг устроить перекрыть дорогу большегрузам, может тогда в голове этих, что-нибудь появится», — пишут сообщения в городских чатах.
Отметим, что Большой Камень один из немногих городов Приморья, который находится в постоянной поле зрения президента РФ Владимира Путина. В городе работает режим ТОР с одноименным названием и судостроительный комплекс «Звезда», на котором будут создавать самые большие суда в России. Несколько раз в год город посещают федеральные чиновники заместители председателя правительства, министры и руководители государственных компаний. Однако если позиция местной власти сохраниться, то в ближайшее время «Любимый город Путина» станет еще одной точкой политической нестабильности, как Арсеньев и Лесозаводск.
Иван Юрьев