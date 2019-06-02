Испанский курорт Бенидорма решил составить чёрный список туристов и запретит им въезд в город. На данный момент в него вошли граждане Великобритании, сообщает DEITA.RU.

Как пишет интернет-портал Turchegi.ru, власти города решили поддержать владельцев местных кафе, баров и гостиниц. Было принято решение составить черный список туристов, в который войдут граждане, хоть раз замеченные в общественных местах курорта в пьяном виде.

Данное нововведение было принято из-за того, что одно из любимейших мест отдыха путешественников в прошлом году было вынуждено закрыться из-за постоянных пьяных потасовок.

Отмечается, что в рейтинг уже вошли британцы, отдыхавшие в прошлом году. Теперь имена этих граждан будут представлены всем владельцам гостиниц и хостелов, им будет не рекомендовано селить таких постояльцев.

Екатерина Брязгунова