Любимый продукт сильно подорожает

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Эксперты обещают, что стоимость красной икры в ближайшее время взлетит на 20 процентов, сообщает DEITA.RU.
Подходит к концу период лососевой путины. На данный момент удалось выловить 465 тысяч тонн. При этом, по словам специалистов, еще можно рассчитывать на пять, а то и все десять тысяч тонн. И хотят объемы выловленной рыбы превышают заявленные прогнозы, это все равно существенно меньше результатов 2018 года. Так, в прошлом году удалось выловить порядка 670 тысяч тонн.
Такая существенная разница в объемах сказывается и на цене. Так, в октябре 2018 года килограмм икры стоил 2,5 тысячи рублей. В этом году его стоимость составляет 3,5 тысячи, и это еще не предел.
По словам главы агентства «Рыбсеть» Полины Кировой, ожидается подорожание икры на 20 процентов, связанное с предстоящим празднованием Нового года.
Екатерина Брязгунова