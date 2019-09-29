Любимый продукт сильно подорожает

Эксперты обещают, что стоимость красной икры в ближайшее время взлетит на 20 процентов, сообщает DEITA.RU.

Подходит к концу период лососевой путины. На данный момент удалось выловить 465 тысяч тонн. При этом, по словам специалистов, еще можно рассчитывать на пять, а то и все десять тысяч тонн. И хотят объемы выловленной рыбы превышают заявленные прогнозы, это все равно существенно меньше результатов 2018 года. Так, в прошлом году удалось выловить порядка 670 тысяч тонн.

Такая существенная разница в объемах сказывается и на цене. Так, в октябре 2018 года килограмм икры стоил 2,5 тысячи рублей. В этом году его стоимость составляет 3,5 тысячи, и это еще не предел.

По словам главы агентства «Рыбсеть» Полины Кировой, ожидается подорожание икры на 20 процентов, связанное с предстоящим празднованием Нового года.

Екатерина Брязгунова