telegr wh call

Новости

Миллионы на топливо могут не спасти Владивосток

30 Сентябрь 2019, 12:45

Путин обложил курильщиков новыми налогами

30 Сентябрь 2019, 12:30

Любимый россиянами продукт сильно подорожает

30 Сентябрь 2019, 12:15

Группы UMA2RMAN и Серьга выступили на Дне тигра

30 Сентябрь 2019, 12:09

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей

30 Сентябрь 2019, 12:00

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

30 Сентябрь 2019, 11:45

Дальний Восток выбирает правый руль

30 Сентябрь 2019, 11:30

Стиральные машинки признаны опасными для здоровья

30 Сентябрь 2019, 11:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Любимый россиянами продукт сильно подорожает

30 Сентябрь 2019, 12:15

магазин, продукты, супермаркет, фрукты, овощи

Цены на молочную продукцию в российских супермакетах и магазинах поднимут на целых десять процентов, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители Московской торгово-промышленной палаты.

Резкому повышению стоимости важного для многих россиян продукта способствуют два фактора. Первым эксперты называют старт заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации для готовой молочки. Второй, не менее важный фактор, — маркировка молочной продукции, эксперимент по данному направлению уже начался в некоторых торговых сетях.

Одновременный запуск двух новшеств потребует задействовать новые ресурсы, которые, в свою очередь, потребуют дополнительного финансирования. Чтобы сохранить размер прибыли, предприниматели будут вынуждены повысить стоимость молочной продукции на 10 процентов.

Ранее прошла информация о том, что ожидается подорожание красной икры на 20 процентов перед Новым годом.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Любимый продукт сильно подорожает

Важный продукт для россиян подорожал в магазинах

Путин установил акциз на топливо

Популярное

Новый СНИЛС введен в России

«Готовьтесь долго ждать»: пробки на подъезде к столице

Путин установил акциз на топливо

Ввозить катера стало выгодно через Русский
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...