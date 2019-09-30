Любимый россиянами продукт сильно подорожает

Цены на молочную продукцию в российских супермакетах и магазинах поднимут на целых десять процентов, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители Московской торгово-промышленной палаты.

Резкому повышению стоимости важного для многих россиян продукта способствуют два фактора. Первым эксперты называют старт заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации для готовой молочки. Второй, не менее важный фактор, — маркировка молочной продукции, эксперимент по данному направлению уже начался в некоторых торговых сетях.

Одновременный запуск двух новшеств потребует задействовать новые ресурсы, которые, в свою очередь, потребуют дополнительного финансирования. Чтобы сохранить размер прибыли, предприниматели будут вынуждены повысить стоимость молочной продукции на 10 процентов.

Ранее прошла информация о том, что ожидается подорожание красной икры на 20 процентов перед Новым годом.

Екатерина Брязгунова