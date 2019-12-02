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Любимый россиянами деликатес оказался вреден

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Диетолог рассказала о вреде красной и черной икры, сообщает DEITA.RU.

По словам специалиста, в морепродукте содержится много витаминов, поэтому его надо употреблять в небольших количествах. Причина этого в том, что это жирорастворимые витамины, которые накапливаются и вызывают передозировку.

Также деликатес может быть с уротропином. Это вещество добавляют браконьеры или его можно обнаружить в икре, которую хранят в пластиковой посуде. Поэтому лучше икру покупать у проверенных брендов.

Те же самые рекомендации диетолог сказала и по черной икре, единственным отличием она назвала меньшее количество соли.

Иван Юрьев

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