Любимый россиянами деликатес оказался вреден

Диетолог рассказала о вреде красной и черной икры, сообщает DEITA.RU.

По словам специалиста, в морепродукте содержится много витаминов, поэтому его надо употреблять в небольших количествах. Причина этого в том, что это жирорастворимые витамины, которые накапливаются и вызывают передозировку.

Также деликатес может быть с уротропином. Это вещество добавляют браконьеры или его можно обнаружить в икре, которую хранят в пластиковой посуде. Поэтому лучше икру покупать у проверенных брендов.

Те же самые рекомендации диетолог сказала и по черной икре, единственным отличием она назвала меньшее количество соли.

Иван Юрьев