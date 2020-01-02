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Любимый тигр Путина стал отцом во второй раз
Любимчик президента Владимира Путина амурский тигр Борис и тигрица Светлая из Приморья стали родителями во второй раз в заказнике «Журавлиный» в ЕАО, сообщает DEITA.RU.
Известие о пополнении в тигрином семействе сотрудники заказника получили после просмотра кадров, сделанных с помощью фотоловушек. Одна из спецкамер зафиксировала передвижение молодой мамы с тремя котятами в ночное время суток. Замыкал четверку предполагаемый отец семейства тигр Борис. Кстати, свое первое потомство – двух котят - тигрица Светлая понесла тоже от «президентского» тигра.
В Центре «Амурский тигр» отметили, что радостная новость не стала для них неожиданностью – приморские специалисты с уверенностью ждали, что «сладкая парочка» вот-вот произведен на свет еще один выводок тигрят. Отмечается, что за «полосатой» семьей уже установлена усиленная охрана, чтобы ни один котенок или родитель не пострадал от рук браконьеров.
Светлая и Борис, ровно как и впервые окатившаяся тигрица Лазо, тигр Сайхан и Филиппа, прибыли в тайгу Еврейской автономной области из Приморья по программе реинтродукции редких хищников. Благодаря реализации программы в ЕАО на сегодняшний день проживает до пятнадцати редких «полосатых» кошек.
Екатерина Цой