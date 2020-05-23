Любить дачи ещё сильнее заставила россиян самоизоляция

Согласно опросу экспертов популярного сайта объявлений «Авито», всё больше жителей России планируют приобрести дачу и чаще задумываются о дачном отдыхе, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалисты спросили 5000 россиян, насколько самоизоляция сказалась на их отношении к дачному отдыху. Оказалось, что порядка 25% опрошенных успели подумать о приобретении дачи для того, чтобы можно было отдохнуть на природе от городских джунглей.

42% участников опроса признались, что с удовольствием занимаются огородом на даче, и почти столько же – 41% рассказали, что не желают заниматься ничем, кроме кустарников и цветов.

Подавляющее большинство (71%) опрошенных согласились, что ездят на дачу для встреч с приятелями и организации «шашлычного» отдыха. Чуть менее половины респондентов заявляет, что дача – самое место для семейного досуга. А почти треть (32% опрошенных) рассказали, что рыбачат на даче.

Спортивный отдых также входил в число развлекательных мероприятий загородного отдыха. Среди обязательных атрибутов дачи были названы мангал, беседка и баня.

Москвичи стали сильнее ценить дачный отдых, об этом сообщили 43% опрошенных. Неудивительно - ведь именно в столице России были введены наиболее жёсткие карантинные меры.

Согласно результатам исследования, у 45% дачи уже есть, и ещё 27% респондентов рассказали, что периодически отдыхают на дачных участках у родных и близких. 14% респондентов заезжают на участок в начале лета и уезжают с завершением сезона. Каждый третий участник опроса приезжает на дачу лишь в выходные.

Исследователи сайта предполагают, что интерес к дачному отдыху у россиян продолжит расти.