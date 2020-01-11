Любитель элиты пойдет под суд во Владивостоке

Дважды житель Владивостока совершал одинаковую кражу – воровал дорогой коньяк из алкомаркета, сообщает DEITA.RU.

Прокуратура края отмечает, что дважды мужчина оказывался не задержан. Так, в октябре прошлого года он отошел подальше от поля зрения охраны и продавцов и забрал с полки дорогостоящее спиртное – более 5 тысяч рублей стоила бутылка указанного коньяка. Приморец спрятал украденное в сумку и унес с собой. Пару дней спустя мужчина повторил свой маневр, но уже в другом филиале.

По его же словам, обе бутылки он выпил дома.

Сейчас любителя элитного алкоголя будут судить. Помимо наказания за кражу, его ждет штраф в размере 11 тысяч рублей – столько он выпил после своих преступных действий.

Александра Маслова