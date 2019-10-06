Любитель неправильной парковки наказан в столице

Автомобиль, припарковавшийся возле мусорных баков во Владивостоке, оказался увешан «украшениями», сообщает DEITA.RU.

Парковка возле дома – тема, обсуждать которую можно до бесконечности. Хорошо, когда имеется место в подземном паркинге, на автостоянке недалеко от дома или возле коттеджа. В этом случае никаких проблем не существует. Но для большинства водителей парковка во дворе дома порой представляет собой задачу со многими неизвестными.

Теоретически, минимальное расстояние до контейнеров должно составлять не менее пяти метров. Причем автомобиль должен стоять таким образом, чтобы не затруднять подъезд мусороуборочных машин. Кроме того, стоянка возле мусорных баков всегда возмущает жильцов дома, которые в средствах воздействия на нерадивого водителя не стесняются.

Вот и автомобиль, припарковавшийся у мусорных баков в районе дома 285 по улице Калинина во Владивостоке, оказался «украшен» пакетами с мусором. «Хозяин жизни припарковался»; «Хозяева жизни на таких машинах не ездят и у мусорных баков не паркуются», - обсуждают в социальных сетях.

Дмитрий Санников