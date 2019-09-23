Любителей фейков поместят в общий список

За недостоверную информацию начнут наказывать строже, сообщает DEITA.RU.

Главное, курирующее информационное поле, ведомство страны собирается поместить все газеты, журналы и интернет-сайты, которые практикуют распространение ложных сведений, в один большой реестр.

Как только в отношении того или иного издания будет отмечено, что оно занимается публикацией фейковых новостей, его тут же поместят в список, который будет виден всем желающим на официальном сайте Роскомназдора.

Таким образом, все любители "горячих новостей" будут официально признаваться неблагонадёжными источниками информации. О дальнейших санкциях в их отношении пока не сообщается.

Дмитрий Шевченко