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Любителей фейков поместят в общий список
23 Сентябрь 2019, 18:30
За недостоверную информацию начнут наказывать строже, сообщает DEITA.RU.
Главное, курирующее информационное поле, ведомство страны собирается поместить все газеты, журналы и интернет-сайты, которые практикуют распространение ложных сведений, в один большой реестр.
Как только в отношении того или иного издания будет отмечено, что оно занимается публикацией фейковых новостей, его тут же поместят в список, который будет виден всем желающим на официальном сайте Роскомназдора.
Таким образом, все любители "горячих новостей" будут официально признаваться неблагонадёжными источниками информации. О дальнейших санкциях в их отношении пока не сообщается.
Дмитрий Шевченко