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Новости

В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр

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От этого постыдного номера массово отказываются россияне

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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Любителей фейков поместят в общий список

23 Сентябрь 2019, 18:30

сайт

За недостоверную информацию начнут наказывать строже, сообщает DEITA.RU.

Главное, курирующее информационное поле, ведомство страны собирается поместить все газеты, журналы и интернет-сайты, которые практикуют распространение ложных сведений, в один большой реестр.

Как только в отношении того или иного издания будет отмечено, что оно занимается публикацией фейковых новостей, его тут же поместят в список, который будет виден всем желающим на официальном сайте Роскомназдора. 

Таким образом, все любители "горячих новостей" будут официально признаваться неблагонадёжными источниками информации. О дальнейших санкциях в их отношении пока не сообщается.

Дмитрий Шевченко

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