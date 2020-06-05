Любителей плотских утех подстерегает неожиданная угроза из-за пандемии COVID-19

Исследователи университета штата Висконсин в США прогнозируют увеличение числа инфицирования заболеваниями, передающимися половым путём (ЗППП), сообщает ИА DEITA.RU.

Виной тому может послужить закрытие профильных медучреждений в связи с пандемией коронавируса. Люди, имеющие соответствующие проблемы со здоровьем не смогут быть вовремя обследованы, а также необходимое лечение не будет назначено вовремя, пишут «Известия».

Эпидемиолог из США Аманда Симанек полагает, что в целом, может быть отмечено снижение количества случаев регистрации пациентов с ЗППП. Однако это не исключает факт резкого увеличения их количества позднее.

Тем временем российские специалисты рассказывают о методах лечения ЗППП в условия пандемии. Лечение основывалось на условии физического дистанцирования, при условии минимума посещений медучреждения, а терапия назначалась на основании общих симптомов с применением телемедицины. Специалисты считают подобные методы малоэффективными. Кроме того, инъекции были исключены из терапии во благо безопасности в период режима ограничений, а для лечения использовались однодневные алгоритмы лечения, тогда как в случае ряда заболеваний (например хламидиоза, гонореи и иных), применялись ускоренные курсы терапии. Эксперты отмечают, что подобное лечение не всегда оканчивается выздоровлением.

Эксперты в области ЗППП по всему миру опасаются вспышки сифилиса, а также увеличения риска рождения малышей с врождёнными патологиями. Более того, может значительно возрасти число случаев преобразования болезней в хроническую стадию.

Между тем, пандемия успела оказать положительное влияние на показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ – режим ограничений сократил количество случаев заболевания.