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Любители рыбалки утопили автомобиль

рыбалка

Пользователи соцсетей поделились на два лагеря, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 3 января, в пригороде Владивостока произошло очередное ЧП с любителями зимней рыбалки. Мужчины утопили автомобиль, выехав на тонкий лед в районе Тавричанки.

Судя по фото очевидцев, машина ушла под воду по самую крышу. Пока неизвестно, пострадали ли люди.

Комментаторы в Сети разделились на два лагеря. Кто-то считает подобные происшествия следствием глупости. Другие же принялись защищать рыбаков.

«Бред пишут тут, просто ехал там, где нельзя,надо быть осторожнее и ездить там, где уже есть следы от машин и все ездят, лёд уже намного толще 10 см. Рыбалка это хобби, а зимняя вообще класс, кто ни разу не был на рыбалке, как вообще об этом можно говорить, рассуждать....а тем более обзывать рыбаков!».

Елена Миронова

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