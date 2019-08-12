В сентябре в селе Черниговка пройдет краевой фестиваль современного любительского творчества «Черниговские родники», сообщает DEITA.RU.



По словам ведущего методиста Приморского краевого центра народной культуры Зои Исаковой, фестиваль будет проходить с 20 по 22 сентября включительно. Участниками фестиваля станут любительские творческие коллективы Приморского края, которые работают в современном направлении.

«На фестивале нет ограничений по направлениям творчества. Участие в нем принимают вокальные и хоровые коллективы, чтецы, танцевальные группы и многие другие. Параллельно проходит выставка декоративного творчества, где художники выставляют свои картины», - рассказала ведущий методист Приморского краевого центра народной культуры.

Она отмечает, что традиционно только количество участников фестиваля превышает пятьсот человек, а если к этой цифре прибавить гостей праздника, то цифра будет в разы больше.

«Традиционно хоровые коллективы это минимум 20-30 человек, а таких коллективов в Черниговку приезжает несколько. Примерное такое же количество приезжает танцоров, только чтецов участвует в фестивале не менее 20 человек. Сколько в этом году приедет участников точно сказать пока нельзя, однако по прошлым опытам на фестивале приезжало минимум 20 танцевальных групп, вокалистов более 30 человек, чтецов больше 20. Здесь принимают участие все жанры», - заключила методист ПКЦНК.

Иван Юрьев