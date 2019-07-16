Уже на этой неделе Госдума, возможно, рассмотрит законопроект с предложением вернуть места для курения в аэропортах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Депутат-автор законопроекта и его единомышленники собираются настаивать на рассмотрении и принятии инициативы, чтобы комнаты для курения появились в аэропортах снова, в зонах транзитного прохода путешествующих.

Это делается для защиты некурящих, уверены авторы идеи, потому что за несколько часов ожидания пристрастившиеся к сигаретам идут курить в туалет, несмотря на штрафы. Это причиняет вред некурящим.

Анастасия Туркова