Первый день лета готовит любителям тюнинга сюрприз, сообщает DEITA.RU.

С 1 июня в России вводится регламент изменения конструктивных особенностей автомобилей. Теперь хозяевам, намеревающимся изменить свою машину, придётся отправлять её в аккредитованную испытательную лабораторию. После этого, автовладельцу предстоит написать заявку в ГАИ и получить разрешение на работы по внесению желаемых изменений.

По завершении этих работ инспекторы должны будут проверить автомобиль и удостовериться, что внесённые изменения соответствуют тем, которые были заявлены владельцем изначально. И только после этого хозяину выдадут свидетельство, разрешающее ему дальнейшую эксплуатацию своего железного друга.

При этом, ГАИ оставляет за собой множество возможностей отказать в перестройке машины. Одним словом, любителям тюнинга станет гораздо труднее удовлетворять свою потребность в автостроении, а городские улицы и трассы опустеют от машин-самоделок.

Несмотря на большую значимость закона о тюнинге, с 1 июня в России вводятся и многие другие новые законы.