«Любой бред, лишь бы во вред» — идею Медведева оценили россияне

В конце минувшей недели в России отменили устаревший нормативный акт, который законодательно устанавливал восьмичасовую продолжительность рабочего дня. По этому поводу высказались уже все, кому не лень. Даже вице-премьер РФ Константин Чуйченко заявил, что восьмичасовой рабочий день отменять никто не собирается. Что же думают по поводу возможности увеличения или уменьшения рабочего дня сами россияне, выяснило DEITA.RU.

Для начала граждане отметили, что никто в России о восьмичасовом рабочем дне не слышал. «Какой 8-часовой? Уже все работают по 10, очнитесь», «Где хоть вообще такая чудесная работа – по 8 часов? Мне кажется, меньше 12 работать вообще нереально», «А 12-ти часовой рабочий день не хотят уменьшить? Да еще и присесть можно, разбив один час на весь день», - пишут россияне.

Нашлись и те, кому идея понравилась. Они уверены, что работать станет проще. «Надо 6 часов 5-дневной работы и 2 дня выходных...» — отмечают трудящиеся.

Однако значительное большинство крайне возмущены. «Вот добавить пенсионный возраст — это просто, а он-то тоже по закону был установлен», «Такими темпами скоро отмену крепостного права отменят...», «Стоило это обсуждать вообще??? Изначально бредовая инициатива сами знаете кого», «Кручу-верчу, запутать хочу! То время не туда переводит, то реки вспять - любой бред, лишь бы во вред!.. Доколе?» — возмущаются россияне.

Екатерина Брязгунова