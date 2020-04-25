Любовь Дарькина стала старше

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Дату с красивыми цифрами отмечает 25 апреля супруга экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина Лариса Белоброва, сообщает ИА DEITA.RU.
Лариса Дмитриевна прошла путь от девочки из Арсеньева до заслуженной артистки России, первой леди Приморья и одной из самых богатых особ России. Путь этот был не всегда легок. В театральный институт она поступила лишь со второго раза, в перерыве между поступлениями работала курьером в одном из цехов Дальзавода. Про «лихие 90-е» и вовсе помолчим в ее день рождения.
Одна из самых популярных жен российских политиков славится своей непосредственностью и незвездностью. Ранее Белоброва рассказывала о том, ее мама постоянно ей говорит: «Ты хотя бы подкрасилась». Действительно, артистка зачастую приходила на публичные встречи не при «полном макияже».
Сейчас Сергей Михайлович от государевой службы отошел, деклараций о доходах в открытый доступ не выкладывает. А, стало быть, сведения о доходах его и семьи носят лишь оценочный характер. Например, в прошлом году Forbes поставил Ларису Белоброву на 18 место по размеру доходов среди женщин России. Основной доход – от банка «Приморье» (владеет 54% акций) и Находкинской базы активного морского рыболовства (65% акций). Состояние оценили в 250 миллионов долларов США.