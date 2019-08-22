Новый сезон театр Горького откроет спектаклем «Великий Гэтсби» по роману американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда. Действие драмы разворачивается в 20-е годы прошлого века, во времена, когда американское общество вступило в беспрецедентную полосу процветания – экономика США развивалась стремительно. Это было время блистательного джаза и «сухого закона», который дал толчок к развитию организованной преступности и контрабанды алкоголя, время богатства и кризиса морали.

Премьера «Великий Гэтсби» состоится 5 и 6 октября. Сейчас в театре идут активные репетиции. Над постановкой работают режиссер и хореограф Тина Кронис и драматург Ричард Алгер (США). Они рассказали DEITA.RU, о чём они ставят спектакль и как им работается с актерами горьковки.

Тина Кронис поделилась тем, что для неё самое интересное в романе «Великий Гэтсби». Это классовая структура, которая существовала в Америке в те времена. И то, как случайности и выбор, который делал человек, могли всё изменить в его жизни.

По мнению драматурга Ричарда Аглера, написавшего сценарий спектакля, роман «Великий Гэтсби» - это прежде всего рассказ о том, как человек следовал за своей мечтой, и как ему это тяжело давалось. Классовость общества, которая была развита в то время, стала барьером, который Гэтсби так и не смог преодолеть, считает драматург. Ричард Аглер отметил, что роман написан в период, когда Америка сильно расширялась и росла, и всем давались большие возможности. Но автор романа Френсис Скотт Фицджеральд увидел, что, не смотря на возможности, не всегда можно достичь мечты, чтобы ни говорили вокруг.

«Этакая гремучая смесь: возможности, которые были в стране, бурная жизнь и жестокая реальность, которая иногда становилась трагичной», - говорит Ричард.

«Здесь получается вопрос: эта «американская мечта» вам уже дана, или вы должны её заполучить? Гэтсби пытается её заполучить, и у него это не получается», - продолжает Тина и говорит с улыбкой, что, также это спектакль, конечно же, о любви.

Здесь будет много музыки, страсти и пластики. Актеры репетируют много. Шесть дней в неделю, два раза в день по шесть часов на сцене театра Горького идут репетиции.

Тина Кронис высказалась о том, как ей работается с актерами труппы. Актёры, занятые в спектакле, очень способные, в них много страсти, и они все интересны просто как люди. Особо она отметила красоту голосов и то, что увидела много талантов, на которые режиссер всегда надеется.

Будучи хореографом, Тина Кронис оценила музыкальность актерского состава, с которым ей доводится работать. «У них очень хорошее чувство музыки. Я получаю удовольствие от работы, создавая с ними танцы и движения», - говорит она.

Танцы, которые зрители увидят на сцене, не будут похожи на танцы, которые исполняют профессиональные танцоры. Хореограф поделилась, что скорее это будут движения, которые можно увидеть во сне или в «диком» воображении, и в них будет много человеческого.

Ирина Павленко