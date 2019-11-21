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Любовь к халяве привела преступницу в руки полицейских

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Полицейские Екатеринбурга поймали объявленную в федеральный розыск преступницу, сыграв на любви многих женщин ко всему бесплатному. Об этом сообщает DEITA.RU.

В качестве ловушки сотрудники ФСИН организовали для беглянки бесплатную фотосессию. Дело в том, что в попытках поймать девушку, которую суд приговорил к четыремстам часам исправительных работ по покупку наркотиков, правоохранители досконально изучили ее социальные сети и выяснили, что заметной мечтой преступницы является подиум.

«В связи с тем, что разыскиваемая хотела стать моделью, сотрудники ФСИН позвонили ей от лица модельного агентства и пригласили на пробы. Девушка без раздумий согласилась принять участие в бесплатной фотосессии», - рассказали в ведомстве.

Разумеется, вместо именитых фотографов города россиянку «радушно» приняли мужчины в форме. Вот так, из-за необдуманной жажды халявы, девушка, до этого тщательно скрывавшаяся от глаз правоохранительных органов, попала за решетку.

Отмечается, что за уклонение от исполнения приговора суда «модель» проведет две месяца в местах лишения свободы.       

Екатерина Цой

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