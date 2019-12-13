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Лючок бензобака не примерзнет: простой способ найден
Каждый водитель сталкивается с этой проблемой в морозы,
сообщает DEITA.RU.
Владельцы автомобилей, в которых лючки бензобака запираются из салона или с ключа, страдают от постоянного примерзания створки. Эксперт «За рулем» дал совет, как правильно поступать в такой ситуации.
Как правило, створка примерзает не просто так, а после мойки зимой. Зная особенности своего автоомбиля, просто не закрывайте лючок после мойки – пока доберетесь до дома, вода замерхнет, вы удалите лед и спокойно закроете бензобак. Если все же забыли об этой хитрости, придется выкручиваться дедовскими методами – поливать надавить на лючок, чтобы лед отпустил или полить теплой водой.
Тем счастливчикам, у кого пробка закрывается на ключ, стоит регулярно обрабатывать замок специальными жидкостями.
Елена Миронова