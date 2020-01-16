Людей Медведева в регионах подвинут с насиженных мест

Отставка правительства Дмитрия Медведева приведет не только к оставлению своих кресел федеральными министрами.

Как рассказал DEITA.RU политолог, директор центра развития региональной политики Илья Гращенков, людей Медведева на местах начнут штурмовать представители других элит.

«Но между тем не сказал бы чтобы статус Медведева серьезно понизился, этого не стоит недооценивать. Его новая должность в совете безопасности – гарант того что он находится на вершине власти и продолжает оставаться доверенным лицом лично Путина. Поэтому губернаторы и министры Медведева вполне могут сохранить свои посты, хотя конечно вопрос в личности следующего премьер-министра и его отношениях с Медведевым и его финансово промышленными группами», - отметил Илья Гращенков.

Напомним, что после оглашения послания Президента России Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о своей отставке. Пока Владимир Путин попросил министров выполнять свои обязанности «в полном объеме» и пообещал лично встретиться с каждым.

Дмитрий Санников