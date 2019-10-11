Людей с долгами не берут на работу

Россиянам создали дополнительные трудности при трудоустройстве. Теперь работодатели стали отказывать в приеме на работу людям с долгами, сообщает DEITA.RU.

Компании в столице и некоторых регионах страны начали тщательнее проверять кредитную историю кандидатов на вакансию. Как отмечает телеканал «Москва24», даже задолженность за услуги ЖКХ может стать препятствием для того, чтобы занять рабочее место.

Например, жительница Москвы не может устроиться на работу из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Долг она накопила на сумму 160 тысяч рублей. Судебное решение по ее делу уже вынесено, банковский счет женщины арестован судебными приставами, а карты заблокированы.

Соответственно, для разблокировки карт банк требует справку из бухгалтерии работодателя. Но, по словам москвички, уже двое нанимателей отказали ей в трудоустройстве после обращения за такой справкой.

В регионах страны также репятствием к трудоустройству становится плохая кредитная история кандидата и даже наличие у него большого количества займов, включая ипотечные. Компании не хотят связываться с такими кандидатами, потому что их работоспособность снижается из-за повышенной тревожности.

Дмитрий Санников