Совет по правам человека (СПЧ) скоро займется проверкой законов о фейковых новостях и оскорблении государства, ознакомится с судебными делами по данному вопросу и проанализирует их, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА Новости.

Глава Совета Михаил Федотов рассказал, что СПЧ внесло такую деятельность в свои планы на ближайшие годы, начиная со второго полугодия 2019 года. Анализ судебных разбирательств, начинающихся из-за оскорбления гражданами государства, станет регулярным и постоянным, поскольку закон работает неадекватно, по словам ведомства. Выводы в СПЧ делать пока еще не берутся, но ситуацию на контроль обещают взять. После этого главе государства будет предоставлен отчет и предложения по корректировке закона, чтобы ситуация стала более адекватной.

Анастасия Туркова