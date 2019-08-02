За последнее время жители Владивостока бегут за лучшей жизнью в центральную Россию, сообщает DEITA.RU. Об этом уже начала говорить центральная пресса. Море в шаговой доступности, зелёные густые леса, романтичные скалы — ничего из этого больше не держит местных жителей.

А гонит людей реальность. Город настолько грязный, что стены зданий исторического центра покрыты слоем пыли, разводами и пятнами. Зато торговые центры как грибы, а под ними словно ненужные сорняки аварийные дома, где в XXI веке нет элементарной канализации.

Если руки не доходят до центра, то, что уж говорить про другие районы города, где люди годами пишут жалобы на ямы и отсутствие детских площадок. Зато много денег вкладывается в развитие туризм.

Главное развлечение иностранных туристов – шопинг. Именно поэтому их толпами высаживают около лавчонок. А автобусы паркуются, где попало, словно царские кареты. А местным жителям, и без того замученным пробками и ямами, приходиться объезжать препятствие, ведь туристические автобусы являются почти неприкосновенными. И это лишь маленькая часть повседневных неудобств местных жителей.

Добавить к этому бешеные цены на недвижимость, продукты и отсутствие рабочих мест, а также зарплаты, которые, несмотря на дальневосточные надбавки, почти не отличаются от московских. Вот и получается массовая миграция приморцев.

Только в 2018 году Приморье покинуло больше 80 тысяч человек. Стоит отметить, что рождаемость в регионе также падает.

Екатерина Брязгунова