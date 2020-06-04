Люди без масок продавали мороженое в Приморье. За что и поплатились

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В Приморском крае приостановлена деятельность киоска с мороженым

Судебные приставы отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю приостановили деятельность киоска «Мороженое» на 13 суток, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

Дело оказалось в том, что индивидуальный предприниматель не организовал должным образом профилактические и дезинфекционные предприятия в помещении киоска, создав этим угрозу жизни и здоровью окружающих. Надзорные органы нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявили и привлекли бизнесмена к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В настоящее время помещение опечатано судебным приставом-исполнителем, который на протяжении всего срока административного приостановления будет проводить проверку надлежащего исполнения решения суда.

 

Дмитрий Санников

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