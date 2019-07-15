Пенсионный фонд расширил список работ и профессий, которые гарантируют повышенные сельские фиксированные выплаты, сообщает DEITA.RU.



Пенсионный фонд России расширил список профессий, производств и должностей, представители которых получат повышенные фиксированные надбавки к пенсии. Так, в расширенный список сельских профессий внесли рабочих всех наименований, ветеринаров, диспетчеров и работников семенных предприятий.

Также на повышенные пенсии могут рассчитывать и индивидуальные предприниматели, которые производят сельхозпродукцию, а также врачи-эпизоотологии колхозов и совхозов.

Елена Миронова