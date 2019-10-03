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Люди лишись машины из-за мошенников
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Новый развод при продаже авто оставил людей без
иномарки и без денег, сообщает DEITA.RU.
В соцсетях распространяется сообщение с рассказом о мошенниках, которые «законным путем» уводят машины у продавцов. Как пишет паблик в Инстаграм dps.control, житель Владивостока продавал свою машину, «Тойоту Калдину», а другой человек, владелец «Тойота Марк 2» предложил ему обмен.
Развод начался во время осмотра машин. Владелец «Марка» заявил, что «Калдина» незаконно поставлена на учет – она на планке. Владелец «Калдины» не был уверен в чистоте истории своей машины, поэтому новому знакомому поверил.
Предложение от владельца «Марка» поступило следующее: «Калдину» отдают ему сразу вместе с договором купли-продажи. Если перерегистрация в ГИБДД проходит хорошо, то он передает «Марка» и документы.
Долгое время мошенники рассказывали владельцу «Калдины», что машина была нелегально ввезена, что их даже задержали и держат в полиции. Однако спустя несколько дней аферисты не стесняясь смеются в трубку и говорят, что это был развод.
Владелец «Калдины» просит всех, кто увидит его машину, звонить в полицию.
Елена Миронова