По мнению вице-премьера Ольги Голодец, Россия занимает лидирующие позиции в мире в области образования в искусстве, сообщает DEITA.RU.

Об этом Ольга Голодец заявила в ходе сессии «Культурные люди - реализация проектов по повышению интеллектуального и культурного уровня образования» на полях Восточного экономического форума.

Как считает вице-премьер, российские консерватории, художественные учебные заведения, исследовательские центры, хореографические училища и центральные музыкальные школы входят в число лучших в мире.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ВЭФ, Ольга Голодец также отметила, что национальные проекты в области культуры и спорта в дальневосточных регионах выполняются по плану. «Сбоев у нас нет», подчеркнула вице-премьер.

Дмитрий Санников