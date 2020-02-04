Люди Медведева возглавят «Почту России»

У «Почты России» сменился руководитель, сообщает ИА DEITA.RU. По неофициальным данным, учреждение возглавит бывший вице-премьер РФ Максим Акимов.



Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в совете директоров «Почты России», решение уже принято. Акимова назначили генеральным директором. Николай Подгузов, который до этого времени возглавлял компанию, станет первым заместителем. Решение принято, однако официально документы не подписаны.

Также Акимов покинул свой пост председателя совета директоров «Почты России» - согласно уставу компании гендиректор не может возглавлять совет. В ближайшее время правительство должно сформировать новый состав совета. По неподтвержденным данным, его может возглавить бывший министр экономики и ныне помощник президента Максим Орешкин.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле сказали, что все бывшие члены кабмина получили новую работу. Бывший премьер получил должность зампреда Совета безопасности РФ. По неподтвержденным данным, его офис будет в особняке на Арбате.