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Люди могут остаться без электричества: шторм идет на Приморье
4 Декабрь 2019, 14:46
Люди могут остаться без электричества: шторм идет на Приморье
Спасатели Приморья предупреждают жителей северных частей край о сильном шторме и опасности выхода на море, сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению УГМС края, в течение всего дня в Тернейском районе ожидается сильный порывистый ветер – до 30 м/с. При этом высота волн может достигнуть до 3 метров.
«Непогода может привести к серьезным авариям в море: разливу нефти, обледенению судов и крушению. Так же возможны серьезные аварии на ЛЭП», - предупреждает ведомство.
Спасатели рекомендуют приморцам не выходить в море на маломерных судах, не ходить рыбачить на лед и переждать буйство стихии в теплом и безопасном месте.
Напомним, что синоптики обещают в крае постепенное, но неуклонное похолодание, которое жители Приморья уже могут заметить на себе.
Александра Маслова