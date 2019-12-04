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Люди могут остаться без электричества: шторм идет на Приморье

Шторм, море, непогода

Спасатели Приморья предупреждают жителей северных частей край о сильном шторме и опасности выхода на море, сообщает DEITA.RU.

Так, по сообщению УГМС края, в течение всего дня в Тернейском районе ожидается сильный порывистый ветер – до 30 м/с. При этом высота волн может достигнуть до 3 метров.

«Непогода может привести к серьезным авариям в море: разливу нефти, обледенению судов и крушению. Так же возможны серьезные аварии на ЛЭП», - предупреждает ведомство.

Спасатели рекомендуют приморцам не выходить в море на маломерных судах, не ходить рыбачить на лед и переждать буйство стихии в теплом и безопасном месте.

Напомним, что синоптики обещают в крае постепенное, но неуклонное похолодание, которое жители Приморья уже могут заметить на себе.

 

Александра Маслова 

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