Граждане считают настоящее время неподходящим для серьёзных трат, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения показывает, что россияне не хотят тратить по-крупному в сложившейся экономической ситуации в стране. Более 58% ответили, что пока не собираются приобретать какие-либо дорогие вещи и делать серьёзные покупки.



При этом, 74% опрошенных сказали, что не считают возможным сейчас брать крупные займы. Готовыми к большим кредитам оказались лишь 13%.

Кроме этого, 46% граждан считают банковские вклады хорошим инструментом для хранению свободных денег, в то время как 32% наоборот спешат забрать свои накопления из финансовых организаций.

68% респондентов настроены на экономию средств. Тем не менее быстрее потратить зар­плату или пенсию считают целесообразным целых 22% россиян.

Дмитрий Шевченко