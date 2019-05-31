В пятницу, 31 мая, электричка сбила нескольких человек в Москве, сообщает DEITA.RU. По имеющейся информации, трагедия случилась в районе станции Электрозаводская.

Как рассказали очевидцы, возле рельсов находились большое количество людей — они хотели перебежать железнодорожные пути. В результате столкновения один человек скончался, еще двое пострадали, передает УТ МВД России по ЦФО.

Стоит отметить, что смертельные случаи на железной дороге происходят регулярно по всей стране. В связи с этим работники железной дороги и стражи порядка напоминают, что необходимо строго придерживаться правил, в том числе не ходить по железнодорожным путям, не перебегать их в неположенном месте.

Екатерина Брязгунова