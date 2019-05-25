В регионе активно проводится работа по мониторингу исполнения майского указа Президента России, сообщает DEITA.RU.

Активисты регионального ОНФ установили, что в санаторно-курортной зоне (северная часть Владивостока) продолжается уничтожение лесов. И все это стало возможным потому, что не был организован кадастровый учет земельных участков и не зафиксированы соответствующие обременения. По мнению общественников, участки находятся в государственной собственности, и были выделены для того, чтобы обеспечить деятельность научных учреждений Академии Наук. При этом на отдельных участках ведется не только рубка зеленых насаждений, но и новое строительство, законность которого необходимо проверить.

«Обобщив полученную информацию и проведя ряд мероприятий в формате встреч и круглых столов (в том числе и при поддержке экологических общественных организаций), мы сформировали ряд мотивированных обращений в органы прокуратуры, - отмечает сопредседатель Приморского регионального штаба ОНФ Юрий Логинов,- По результатам их рассмотрения надзорный орган дал поручения следственным органам проверить предоставленную общественными организациями информацию. В итоге отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса «Халатность» по факту действий должностных лиц ДВО РАН при осуществлении кадастрового учета границ земельного участка, который был предоставлен в бессрочное пользование. Изъятие из федеральной собственности земельных участков повлекло причинение ущерба в особо крупном размере в сумме свыше 200 миллионов рублей» - отметил Логинов, сославшись на результаты взаимодействия с правоохранительными органами. Странно, что в данном случае правоохранители увидели лишь халатность, а не умысел отдельных должностных лиц, однако в ходе расследования могут вскрыться и факты, которые могут повлечь за собой реальное уголовное преследование некоторых фигурантов, полагают опрошенные DEITA.RU эксперты.

Напомним, что общественники продолжают мониторинг ситуации. По мнению активистов регионального штаба ОНФ, в основе данной проблемы не только вопрос сохранения научно-исследовательской базы ДВО РАН, но и создания полноценного «Зеленого щита» Владивостока.

Инна Эстрина