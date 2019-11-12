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Люди Путина: Газовый терминал спроектировали на территории ООПТ

море, природа, камни

Природоохранная прокуратура выявила нарушения при проектировании газового терминала в поселке Краскино, сообщает DEITA.RU.

Проверку провела владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура после соответствующего запроса от членов ОНФ. После изучения проекта был вынесен протест в отношении муниципального акта, по которому под строительство выделяли земельный участок.

Как рассказали в региональном отделении ОНФ, после вынесения протеста местным властям необходимо будет учесть наложенные ограничения на земельный участок, потому что часть территории находится в охранной зоне памятника природы регионального значения «Бухты: Новгородская, Экспедиция, Рейд Паллады».

Информацию члены ОНФ получили от местных жителей, которые начали беспокоиться в вопросе экологии и безопасности объекта. Жители отметили, что общественные слушания не проводились, а газ для терминала будет поступать при помощи автомобилей по дороге поселка, о строительство объездной дороге не сообщалось.

После проверки прокуратура направила запросы в Ростехнадзора и Роспотребнадзора, которые должны будут дать свое видение в вопросах работы местной администрации, касающихся публичных слушаний и использования поселочной дороги.

Отметим, что по муниципальному акту часть проекта зашло на ООПТ «Бухты Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллада». Ранее в июле 2019 года депутаты Законодательного собрания приняли краевой закон позволяющий менять границы или ликвидировать особо охраняемые природные территории. Закон не приняли приморские экологи, которые выходили на митинги и устраивали одиночные пикеты и создали электронную петицию, чтобы отменить законопроект.

В конце октября Владимир Путин дал поручения правительству РФ, которое касается реализации крупных инвестиционных проектов на территориях нацпарков и заповедников, расположенных в Хасанском районе, предложения чиновники должны дать до 1 декабря.

Иван Юрьев

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